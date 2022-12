De Dag van de vrachtwagenchauffeur: 'Veel respect voor die jongens en meisjes'

Truckers zijn over het algemeen supertrots op hun wagen. Die moet er dan ook spic en span uitzien. Dat kan geregeld worden in Gieten, waar sinds drie jaar een wasstraat speciaal voor vrachtwagens te vinden is. Daar zijn twee straten beschikbaar voor de wagens met in iedere straat twee medewerkers die een truck in dertig minuten laten glimmen. "We hebben lange tijd getwijfeld of we dit moesten gaan doen", vertelt Fenny Wubs van de Truckwash Gieten. "Er bleek wel vraag naar zo'n wasstraat, maar we hebben het eerst laten onderzoeken en uiteindelijk dan de stap gezet. De chauffeurs wisten ons in het begin niet zo goed te vinden, tegenwoordig staan ze dagelijks in de rij" .