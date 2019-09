Omwonenden ongeluk Stadskanaal: 'De auto kwam voorbij als een flits'

Mannen uit Borger en Buinen omgekomen bij ongeluk in Stadskanaal

Twee doden bij ernstig ongeluk in Stadskanaal

Het ongeluk van gisteravond, waarbij een 23-jarige man uit Borger en een 23-jarige man uit Buinen om het leven kwamen, hakt er ook bij de omwonenden flink in. Bij het ongeluk raakten verder een 21-jarige man en 17-jarige jongen uit Borger gewond. De slachtoffers zijn allen lid van V.V. Buinen. “Het is belangrijk om er veel over te praten. Dat weet ik uit ervaring”, zegt een man met hoedje.Veel omwonenden kwamen gisteravond tegen middernacht op straat. “Je kijkt of je kunt helpen. De hulpdiensten waren er snel. Zelf kun je weinig doen. Ja, we hebben andere jongens van de vriendenclub opgevangen”, vertelt Ramona Klaasens.Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Sporen op de weg laten zien dat de auto vanaf de linker weghelft in een slip is geraakt en toen rechts van de weg een boom heeft geraakt. Bij de boom zijn inmiddels de eerste bloemen gelegd.De bewoners van de langgerekte H.J. Kniggestraat in Stadskanaal hebben regelmatig aangedrongen op verkeersmaatregelen. Vooral ’s avonds is het volgens hen een racebaan. Wegens werkzaamheden ontbreekt op dit moment de belijning op de weg, waar je 50 kilometer per uur mag rijden. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.