Poll: Wat zou jij van Drenthe terug willen zien in Madurodam?

Aanleiding voor de werkbezoeken zijn uitspraken van De Mos die hij afgelopen zomer deed op de lokale radiozender Den Haag FM. "Daar zou je natuurlijk nog niet dood gevonden willen worden , in die uithoek", zei de wethouder van Den Haag toen over Drenthe. Hij deed die uitspraak in een gesprek over een welvaartsrapport waarin Noord-Drenthe als beste uit de bus kwam.De Mos kwam later op zijn woorden terug en werd daarop uitgenodigd door Henk Brink. Vorige week liet hij weten dat hij in gesprek was met miniatuurpark Madurodam over een mooie plek voor Drenthe. Vandaag wordt bekend wat die verrassing is. "Madurodam wil de verhaallijn van Drenthe in het park laten zien", zei De Mos vanochtend op Radio Drenthe. "Maar wat die verrassing is, weet ik zelf ook nog niet." In het park is onder meer Bartje al te zien.Wat zou jij van Drenthe terug willen zien in het miniatuurpark in Den Haag?