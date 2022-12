'Nog heel wat puntjes op de i': China Lights Festival in Emmen bijna klaar voor de start

Nog een lichttest, wat blad aanharken en de horecapunten afmaken. Vandaag worden de laatste puntjes op de i gezet in het Rensenpark in Emmen. Want vanaf morgen licht het stadspark van Emmen weer op met het China Lights Festival.

Het China Lights Festival is een route door het Rensenpark met dit jaar als thema 'wereldreis'. Langs die route staan verschillende lichtbeelden, die je meenemen op een wereldreis. Dit wordt ondersteund met eten en drinken uit de verschillende continenten en muziek.

'Nog veel puntjes'

"De laatste loodjes zijn altijd meer dan je denkt", zegt een drukke Henk Hiddingh. Hij is een van de organisatoren van het festival. "Hier is het nog niet mooi genoeg, daar is het nog niet vol genoeg, de lampjes moeten getest worden en vooral bij de horeca moet nog het een en andere gedaan worden, maar het moet morgen klaar zijn. Dus dat gaat lukken."

Vooral de hergebruikte sculpturen vergen wat aandacht. "De nieuwe lampjes werken allemaal prima, maar we hebben een aantal sculpturen van vorig jaar hergebruikt, dus opnieuw bekleed en gespoten. Daar zit nog weleens een storing in en springt de aardschakelaar eruit. Dan is er nog wat werk aan de winkel", vertelt Hiddingh.

'Een totaal beleving'

"Het topstuk waarvoor mensen moeten komen?" Dat is er niet volgens Hiddingh. "Er zitten een paar toppers bij, maar je moet het vooral hebben van de totaalbeleving. Dat hebben we nog meer laten terugkomen met het thema wereldreis. De muziek, het eten, je waant je echt op reis."

Hiddingh is toch wel trots op een stuk. Dat is de multimediashow op de Savanne, waarbij mensen met licht, geluid en video meegenomen worden op de wereldreis. "Een klapper wordt dat", volgens de organisator.

Energieprijzen?

Waar vorig jaar corona nog wat roet in het eten gooide, weet Hiddingh dit jaar in ieder geval zeker dat de gestegen energieprijzen geen probleem zijn. "Echt alles is met LED-lampen verlicht en die hebben heeft een laag stroomverbruik. Ik denk dat de warmhoudtplaten in de horeca meer energie kosten dan de lampjes uit China."

Daarnaast heeft de organisatie goede afspraken gemaakt met de stroomleveranciers. In het geval van het lichtjesfestival, is dat gemeente Emmen.

Bijna 100.000 bezoekers

Vorig jaar wandelden 60.000 mensen langs de lichtjesroute, dit jaar hoopt Hiddingh toch op meer bezoekers. "Nu hebben we ook de kerstvakantie in de periode en wij blijven langer in het park. Dus ik hoop toch echt dat we 20.000 tot 30.000 meer bezoekers hebben dan vorig jaar."