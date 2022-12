Sparverhuizing brengt Koopmansplein in Assen nog meer in kerstsfeer

In de afgelopen jaren is de boom uitgegroeid tot een grote spar van pak 'm beet 15 meter hoog. "Ja die boom moest weg", vertelt Ter Veen terwijl hij toekijkt hoe de boom wordt omgezaagd. "En toen heb ik de gemeente Assen gebeld van willen jullie 'm niet hebben voor op het Koopmansplein tijdens de feestdagen? En dat wilden ze wel."

Gisterochtend was het zo ver en werd de boom voorzichtig omgezaagd. "Hij mag natuurlijk niet omvallen, want dan beschadigen de takken", legt Bert Klok van firma Hartenhof uit. "Dus we pakken 'm vast, zagen 'm door en tillen die boom dan zo omhoog."

Daarna is het nog een kwestie van voorzichtig op een dieplader leggen en naar Assen rijden. Daar heeft de boom, met lichtjes, een plek gekregen naast de tijdelijke ijsbaan. "We gaan natuurlijk wel even kijken met het gezin, en dan lekker met een Glühweintje erbij", vertelt Ter Veen. Ook Klok gaat de boom daar de komende weken bekijken Lachend: "Jazeker, met een Berenburgje in de hand.