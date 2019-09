Maak kennis met het Onze Club Sterrenteam: SC Elim

De tweede aflevering van Onze Club

"Het is een unieke mogelijkheid om iedere week op tv te komen. Met mooie dingen en minder mooie dingen. Het wel en wee van de club. Wij hebben voor niemand iets te verbergen." Jan-Otto Benjamins, de coach van SC Elim, straalt voor de camera. De gedreven oefenmeester van de rood-witten ziet erg uit naar het bijzondere jaar.In 2017 was SC Elim nog actief in de vierde klasse. Twee seizoenen op rij werd de club kampioen. Tussendoor verraste SC Elim vriend en vijand door het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi te winnen. Het Onze Club Sterrenteam komt uit in de tweede klasse J op zaterdag. "Iedereen denkt meteen weer dit en dat. Laat ons maar mooi in de middenmoot proberen mee te draaien. Dat vind ik prima. Handhaving is de doelstelling", lacht Benjamins."Wat gebeurt er als we in de rust eens 3-0 achterstaan en iemand krijgt op zijn flikker? Moet dat wel op tv?", vraagt captain Youri Benjamins hardop af. "Dat is écht niet het juiste moment om binnen te komen!", reageert vader en coach Jan-Otto met een brede glimlach. "Maar ik schiet echt niet zo vaak uit m'n slof. Ik ben wel ontzettend fanatiek."Donderdagavond maakte het Onze Club Sterrenteam tijdens de opnames van de leader van de rubriek voor het eerst kennis met de tv-wereld. "Dit had ik als voetballer van SC Elim nooit kunnen bedenken. Natuurlijk niet", zegt Youri Benjamins. "Ik vind het lekker gaan. Laat maar komen, hoor", besluit Jan-Otto Benjamins voor de camera.De rubriek over het Onze Club Sterrenteam is iedere zondag aan het eind van de uitzending van Onze Club te zien. De eerste aflevering is op 22 september. Onze Club is iedere zondagavond om 18:30 te zien op TV Drenthe.