CDA Emmen teleurgesteld in aangepaste koers voor Rondweg: ‘Gebrek aan visie’

Het CDA is teleurgesteld in de aangepaste plannen voor de doorstroming van de Rondweg (N391). De partij spreekt van een gebrek aan visie.

Volgens raadslid Dirk van Dijken (CDA) wordt er al tien jaar geroepen dat de Rondweg van economisch en maatschappelijk belang is voor Emmen. Een goede doorstroming is daarom een must, vindt hij.

Het CDA vindt dat het college moet vasthouden aan de destijds vastgelegde visie en moet kijken naar mogelijke alternatieven. "Wachten en in de tussentijd zoeken naar een oplossing is kennelijk geen optie." Hij spreekt van een gebrek aan visie. De kruispunten blijven en de bijbehorende stoplichten ook. Even lekker doorrijden naar Ter Apel is er zo niet echt bij, aldus Van Dijken.