Als Oranje speelt staat een deel van Drenthe stil

Hup Holland Hup. De WK-voetbalkoorts loopt steeds verder op. Vanavond zitten veel Drenten ongetwijfeld voor de televisie om Oranje te zien acteren in de kwartfinale van het WK voetbal in Qatar. De opponent is Argentinië en dat is geen onbekende. Als gevolg van de wedstrijd is het ietsje stiller in onze provincie.

Geen zaalvoetbal

De meeste zaalvoetbalteams in Drenthe kunnen gewoon thuis of waar dan ook de wedstrijd bekijken, want voetbalbond KNVB heeft alle wedstrijden afgelast. 'Op vrijdagavond worden veel zaalvoetbalwedstrijden gespeeld. Omdat we geen mogelijkheden zien om te schuiven met de aanvangstijden, zijn alle wedstrijden, met uitzondering van de ere- en eerste-divisie, afgelast. De wedstrijden zullen opnieuw worden ingepland', zo liet de bond in een persbericht weten.

Toch zijn er wel sportwedstrijden in meerdere Drentse sporthallen. Handballers en volleyballers moeten op veel plekken wel ten tonele verschijnen om acht uur. Neem dus even contact op met je vereniging om zeker te weten of het wel of niet doorgaat.

Aangepaste voorstelling in Ogterop

De voorstelling van cabaretier Daniël Arends in schouwburg Ogterop in Meppel is aangepast. Hij geeft vanavond twee voorstellingen. De eerste is vervroegd, de tweede verlaat. Het is mogelijk om voor die late voorstelling de tweede helft in het theater te bekijken en bij een verlenging gaat de bar open.

De andere theaters in onze provincie passen de programmering niet aan. Ze hebben ook nog geen afzeggingen binnen gekregen.