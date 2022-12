WK-via's Niels en René voorspellen Nederland - Argentinië!

Voor de wedstrijd tegen de Verenigde Staten durfden WK-via's Niels en René hun hok niet uit. Na twee finale missers - ze zaten er volledig naast bij de wedstrijden tegen Ecuador en Qatar - meldden ze zich vanochtend met het schaamrood op de caviakaakjes in Assen.

Aanstaande vrijdag treden de Oranjeleeuwen van bondscoach Louis van Gaal aan tegen Argentinië, dat in de achtste finale afrekende met de 'Socceroos' uit Australië. In de gelederen bij de Argentijnen, natuurlijk, Lionel Messi. En dus is WK-via René er niet gerust op.