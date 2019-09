Onrust in Eelderwolde na fietsongeluk

De bewonersvereniging hoopt dat de gemeente het fietspad bij de woonwijk Eelderwolde nu wel wil aanpakken, na het fietsongeluk van gisteravond. "Zo werkt het helaas vaker", aldus Marcel Dol, voorzitter van de bewonersvereniging.Gisteravond botsten wielrenners op een groepje meiden die terug fietsten van hun hockeytraining in Paterswolde. Twee wielrenners raakten daarbij gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje raakte lichtgewond.Het ongeluk gebeurde rond 18.00 uur op een fietspad langs de Madijk, tussen Eelderwolde en het buurtschap Schelfhorst. Via de sportapp Strava is te vinden dat de wielrenners zo'n dertig kilometer per uur fietsten voordat het ongeluk plaatsvond. Wat er precies misging, is niet bekend.De algemene appgroep van de naastgelegen wijk Ter Borch stroomde vol nadat het ongeval plaatsvond. Veel leden zeggen zich vaker onveilig te hebben gevoeld op het smalle pad. "Ben ook bijna een keer van m'n sokken gereden", zo schrijft een van de 266 leden.Bewoners hopen vooral dat de gemeente snel actie onderneemt. Het pad wordt nu gebruikt door fietsers, wandelaars (met de hond), hardlopers, wielrenners, e-bikes en ook scooterrijders. In de buurtgroepsapp werd al voorgesteld om zelf een bord te plaatsen om weggebruikers erop te attenderen rekening te houden met elkaar."Het leeft enorm in de wijk", zegt Marcel Dol, woordvoerder van de bewonersvereniging van Eelderwolde. "Gisteren stonden groepjes ouders op straat en de algemene buurtapp stroomde vol."Volgens de voorzitter moet het fietspad gewoon breder worden gemaakt. “Ik fiets er ook vaak met m’n kinderen", zegt Dol. "En iedere keer houd ik m’n hart vast als er een groep wielrenners aankomt. Als een kind dan een beetje slingert, gaat het al mis.”De gemeente Tynaarlo erkent dat de Madijk te smal is. "Het pad is aangelegd als recreatiefietspad, maar wordt vooral gebruikt als verkeersfietspad", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Dus moet hij breder zijn."Het fietspad staat volgens de woordvoerder al op een lijst van alle fietsknelpunten in de gemeente. Die lijst is echter aardig lang, dus is het de vraag wanneer het fietspad aangepakt kan worden. Het is aan de gemeenteraad om de prioriteit te bepalen.Politieke partij Leefbaar Tynaarlo zegt het probleem aan te kaarten bij de gemeente. Een begrijpelijke, maar impulsieve reactie, zo reageert de ChristenUnie. Volgens CU-fractievoorzitter Henny van den Born is het fietspad goed onderhouden en ligt het probleem meer bij de wielrenners die onvoldoende rekening houden met het overige verkeer.Van den Born: "Een serieus gesprek met beoefenaars van de wielersport, met afspraken over hun routes, tijden en rijgedrag lijkt me meer op zijn plaats. Bijvoorbeeld niet in de spits en niet naast elkaar. (...) Laat de gemeente Tynaarlo, samen met de gemeente Groningen en Noordenveld en eventueel politie hier een initiatief nemen."