Wegracer Bobby Bos nu ook in 'droomklasse' WK endurance

Wegracer Bobby Bos (20) uit Klazienaveen rijdt vanaf komend weekend in het wereldkampioenschap endurance. En daarmee gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Bos is nu bezig met zijn derde seizoen n het Duitse IDM-kampioenschap in de Superbike-klasse. Als het financieel allemaal haalbaar is, hoopt hij volgend seizoen beide klasses met elkaar te combineren.

De strijd om de wereldtitel endurance gaat over zes wedstrijden. Het gaat om twee 24-uurs races. Er is één wedstrijd over twaalf uur. De overige drie races gaan over acht uur. Elk team vaardigt drie coureurs af die de wedstrijd in estafette-vorm moeten volbrengen. Bos komt uit voor het Duitse Hertrampf-Ducati-team. Het is van dezelfde eigenaar als het IDM-Suzuki-team waar hij voor rijdt.Eerder dit seizoen maakte de Klazienavener al kennis met de sport. Op het circuit van Oschersleben reed hij al een wedstrijd. "De endurance-sport wordt gedomineerd door de Fransen. Daarom is het lastig om er tussen te komen. Het is de zwaarste wegrace-discipline die er is. Dat lijkt me heel leuk", besluit Bos.