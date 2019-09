De Dag van de Boerin: 'Het wordt als vanzelfsprekend gezien'

Zes jaar later is het initiatief door meerdere boerinnen in het land omarmd. In hoeverre is het eigenlijk nodig dat boerinnen in het zonnetje worden gezet?Zes jaar geleden in de vroege ochtend twitterde boerin Gerda Briene uit het Overijsselse Wierden enthousiast: "Ik ben zo blij! Vandaag is het Dag van de Boerin!" Briene blikt terug: "Toen dacht ik: wat betekent dat eigenlijk? Dus ik ben via sociale media complimentjes gaan geven aan verschillende boerinnen. Iedereen werd er heel enthousiast van."Vervolgens vroeg ze aan andere mensen om ook aandacht te geven aan de Dag van de Boerin, onder wie politica Sharon Dijksma. "Toen kwam er een sneeuwbaleffect op gang. Zo is het begonnen, maar het is steeds groter geworden."Briene vergelijkt de Dag van de Boerin met Moederdag. "Of het nodig is? Het wordt als vanzelfsprekend gezien dat boerinnen onder meer gezinnen onderhouden en dat ze ook boerenwerk doen. Ik wil benadrukken dat ze goede prestaties leveren. Het is niet vanzelfsprekend."Zes jaar later zijn door verschillende partijen activiteiten gepland voor de tweede zaterdag van september. Zelf organiseert Briene samen met een collega 'de Boerinnenswap'. Boerinnen worden online aan elkaar gekoppeld en krijgen informatie over hun collega. Vervolgens sturen ze een verwenpakket en krijgen ze er zelf ook één.Boerin Agnes Lensing-Van de Ven uit Gasselternijveen, voormalig deelneemster van televisieprogramma Boer zoekt Vrouw, had een theatervoorstelling waarin ze vertelde waarom ze boerin is geworden. Op het moment dat ze zelf een verwenpakket klaarmaakt voor de Dag van de Boerin, staat ze RTV Drenthe te woord. "Ik denk dat de vergelijking met Moederdag een goede is."Hoewel ze benadrukt dat boerinnen heus niet elke dag 'een veer in hun kont' hoeven te hebben, denkt ze dat wat meer waardering van buitenaf mooi zou zijn. Een boerin is volgens haar namelijk de drijvende kracht achter het bedrijf, die ervoor zorgt dat alles bij elkaar wordt gehouden. "Alle vrouwen in de agrarische sector kunnen en mogen trots op zichzelf zijn. Ze runnen en zijn het hart van het bedrijf. Ze houden alle ballen hoog."Iris Bouwers uit Zuidwolde vindt dat er geen onderscheid tussen mannen en vrouwen hoeft te worden gemaakt. "Agrariërs zijn ongeacht hun geslacht betrokken bij hun bedrijf." Bouwers werkt in een familiebedrijf en is vanaf volgende maand lobbyist van LTO Nederland in Brussel. Hoewel ze de Dag van de Boerin een sympathiek initiatief noemt, is ze van mening dat er in het algemeen meer waardering mag komen voor mensen die werken in de agrarische sector. "De waarde van voedsel wordt niet door iedereen erkend, terwijl iedereen voedsel nodig heeft."Briene hoopt het volgende: "Nu is het vooral tussen boerinnen onderling, maar ik zie het allerliefst ook dat niet-boerinnen een complimentje geven aan een boerin. Dat ze hen verassen door bijvoorbeeld chocola te geven en te zeggen: ik waardeer wat je doet."