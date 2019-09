Juf Janien start morgen op EK triathlon

"Het is gewoon een persoonlijke drive om iedere keer het beste uit mezelf te halen. Dat geldt niet alleen voor sport maar eigenlijk voor het hele leven. Ik vind dat je er optimaal van moet genieten. En het is mij gegeven dat ik lekker kan sporten en daar geniet ik dan ook van. En dat is eigenlijk waar ik het voor doe", zegt Lubben .Dat Lubben een echte bijter is blijkt wel uit haar 'vorige sportleven'. Als judoka werd ze Nederlands kampioene en mocht ze naar het Europees Kampioenschap. "Mensen kennen me al van toen ik een klein guppie was. Toen stond ik natuurlijk altijd al in m'n judopak en toen wilde ik ook altijd al de beste zijn. Ik heb voor mezelf wel een grote bewijsdrang ik wil graag laten zien dat ik ergens ook écht goed in ben."En voor degenen die het niet weten. De hele triahtlon bestaat uit 3,8 kilometer zwemmen, vervolgens 180 kilometer fietsen en daarna nog eens de marathon van ruim 42 kilometer lopen. Ze volbracht de hele afstand al eens in tien uur en 26 minuten. Morgen hoopt ze een hap van die tijd af te halen."Ik hoop in de top tien te finishen en ook binnen de tien uur. Misschien blaas ik nu te hoog van de toren. Maar ik heb ook de hele dag de tijd om me te verbeteren", verklaart Lubben.Sinds een paar maanden werkt ze samen met Yvonne van Vlerken. Zij was ooit wereldrecordhoudster op de hele afstand. Komend weekend neemt zij in Almere afscheid van de wedstrijdsport. "Het is wel heel bijzonder dat ik met de grote Yvonne van Vlerken mag samenwerken. Zij weet als geen ander wat er in mijn hoofd omgaat. Zij weet ook wanneer ze me bijvoorbeeld moet afremmen."Vandaag begint haar dag om kwart voor zeven met een zwemtraining van drie kilometer in Aquarena in Emmen. Na de training stapt ze het Carmelcollege in Emmen binnen om les te geven aan de derde klas van het VMBO. Er wordt groentesoep gemaakt. Later op de dag volgt nog een looptraining. Daarna meldt de kilometervreter zich opnieuw op school voor enkele lesuren en een vergadering."Het is ook best wel lastig om het altijd te combineren. Ik moet gewoon heel goed plannen. Daardoor moet ik dus 's morgens om zeven uur in het zwembad liggen om op tijd op school te kunnen zijn. En dan is dit nog een relatief rustige trainingsweek", besluit Lubben.