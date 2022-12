Celstraf voor oud-docent na ontucht met 15-jarige leerlinge

Een 59-jarige oud-docent uit de gemeente Tynaarlo is veroordeeld tot 18 maanden cel waarvan vier maanden voorwaardelijk. Hij pleegde in 2014 ontucht met een toen 15-jarige leerlinge over wie hij zich ontfermd had.

Dat bleek vandaag uit het vonnis van de rechtbank in Zwolle. De voormalig leraar aardrijkskunde aan het Zernike College in Groningen heeft de ontucht bekend. Hij werd haar begeleider en kreeg gevoelens voor de destijds 15-jarige leerling, zo vertelde hij op de zitting twee weken terug. Het meisje stuurde seksueel getinte foto's uit vrees dat ze anders niemand meer zou hebben om mee te praten, bleek toen ze uiteindelijk in 2021 aangifte deed. De docent realiseerde zich dat destijds niet, zei hij. Ook zijn 453 foto's en 3 video's van kinderpornografische aard gevonden op zijn computer.

Inbreuk op vertrouwen

De seksuele handelingen die de man met de leerlinge pleegde waren op zijn initiatief, zo oordeelden de rechters, en hij heeft daarmee een ernstige inbreuk gemaakt in haar vertrouwen van het meisje in hem.

"Een middelbare school hoort een veilige plaats te zijn voor leerlingen", aldus de rechtbank. De man had als leerkracht zijn verantwoordelijkheid moeten kennen. Dat hij zich liet leiden door zijn eigen seksuele behoeftes wordt hem zwaar aangerekend.

Behandeling

Tegen de man was door het Openbaar Ministerie dertig maanden cel waarvan tien maanden voorwaardelijk geëist. De rechtbank komt lager uit omdat het meer dan het OM rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van de man. Hij was vanaf 1989 docent maar is door de school ontslagen. Ook bij andere werkgevers komt hij sindsdien niet aan de bak. Hij heeft zich zelf al onder behandeling laten stellen voor zijn seksuele voorkeur. De rechtbank vindt die behandeling belangrijk, maar merkt ook op dat hij eerder hulp had moeten zoeken.