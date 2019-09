Boek over de NS in oorlogstijd: 'Goed om alle informatie samen te brengen'

Op 20 januari 1943 komen ordetroepen van Kamp Westerbork, met kampcommandant Albert Gemmeker, naar Het Apeldoornsche Bosch. Ze zijn een dag te vroeg voor de ontruiming. Meer dan tweehonderd personeelsleden en patiënten vluchten 's avonds. Honderden anderen blijven achter en worden in de nacht van 21 op 22 januari in vrachtwagens afgevoerd. Op station Apeldoorn staan lege goederenwagons hen op te wachten. In Auschwitz worden ze allemaal vermoord. Lees hier een langer verhaal De vergeten slachtoffers van Het Apeldoornsche Bosch in Vrij Nederland.​

