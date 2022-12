Hoogeveen gaat toch weer samenwerken met andere gemeenten voor plaatsen laadpalen

Vanaf volgend jaar moet het weer mogelijk zijn om openbare laadpalen te plaatsen voor auto's in Hoogeveen. De gemeente wil een nieuwe samenwerking aangaan met een laadpalenverstrekker. Eerder dit jaar werd een soortgelijk contract nog opgezegd.

Hoogeveen wil hierin optrekken met alle Drentse en negen Groningse gemeenten. Het is de bedoeling dat ze vanaf begin volgend jaar samen op zoek gaan naar een bedrijf dat de palen kan plaatsen voor een aantal jaren in beide provincies. Alleen de gemeente Groningen zelf doet niet mee.

Alleenrecht

Uiteindelijk zal er één bedrijf worden gekozen dat het werk gaat uitvoeren, in eerste instantie van 2023 tot 2026. Het voordeel is dat de aanleg de gemeente geen geld gaat kosten. Het bedrijf neemt alle kosten en het plaatsen van de palen op zich. In ruil daarvoor krijgt het bedrijf wel het alleenrecht.

Het enige wat geld kost is contractmanagement. Dat kost maximaal 150.000 euro, waarvan de helft door de provincies Drenthe en Groningen betaald moet worden en het restant door de gemeenten. De verwachting is dat er verspreid over alle deelnemende gemeenten zo'n 1.800 laadpalen komen.

Plaatsen palen niet mogelijk

De twee Noordelijke provincies hebben eerder al een keer samengewerkt. Tien Drentse en negen Groningse gemeenten besloten in 2019 om een soortgelijke constructie aan te gaan met laadpalenleverancier Allego, maar die liep halverwege dit jaar af.

Hoogeveen besloot daar begin dit jaar vroegtijdig uit te stappen. Allego had alleenrecht, en was de enige partij die in de openbare ruimte laadpalen mocht plaatsen. Daar wilde de gemeente vanaf, liet voormalige wethouder Werner ten Kate destijds weten. Het moest namelijk mogelijk zijn om met lokale ondernemers zaken te doen.

Door het contract te beëindigen kunnen er al bijna een jaar tijd geen palen meer worden geplaatst. Inwoners kunnen wel een aanvraag indienen, maar die komen op een wachtlijst te staan.

Andere filosofie

Hoogeveen heeft geprobeerd om zaken te doen met meerdere (lokale) laadpalenverstrekkers, maar dat bleek in de praktijk lastig. "Het kost de gemeente uiteindelijk toch meer geld", legt wethouder Roelof Bisschop uit. "Het kost ook veel tijd en werk om alle contracten te onderhouden."

Bisschop zegt dat er nog een reden is geweest om de samenwerking met Allego destijds te stoppen. Volgens hem duurde het hele proces rondom het plaatsen van de palen ook te lang. "Ze hadden daar ook een andere filosofie over. Daardoor ontstonden er wat problemen over de levering."

Laadpleinen

De verwachting is dat er in 2026 zo'n 300 tot 400 laadpunten nodig zijn in Hoogeveen. De gemeente zegt steeds vaker verzoeken te krijgen van bewoners om laadpunten te plaatsen in de openbare ruimte. "Deze groep wordt de komende jaren nog groter."

Veel van die laadpunten wil de gemeente gaan bundelen op zogenaamde laadpleinen. Dat zijn plekken, bijvoorbeeld in een wijk, waar meerdere laadaansluitingen komen. Dat moet ervoor zorgen dat meer mensen tegelijkertijd kunnen laden en niet hoeven te zoeken naar een oplaadpunt.

Strategisch plaatsen

Het blijft mogelijk dat gemeenten tegen betaling alsnog strategisch laadpalen op andere plekken kunnen laten plaatsen. Hoogeveen verwacht dat het zo'n 1.000 euro per paal moet gaan kosten.

Het CDA in Hoogeveen heeft inmiddels vragen gesteld over de situatie. De partij vindt het onbegrijpelijk dat er momenteel geen laadpalen geplaatst kunnen worden. Ook hebben ze signalen gekregen dat inwoners te horen krijgen van de gemeente dat er niks aan gedaan kan worden. De fractie zegt daarom meer duidelijkheid te willen over de situatie.

Laadvisie

De verwachting is dat in 2025 rond de 10 procent van alle personenvoertuigen elektrisch zijn. Tien jaar later moeten alle nieuwe gebouwde auto's emissieloos zijn. Dat draagt bij aan het halen van alle klimaatdoelstelling.