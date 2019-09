Smalspoor Museum viert feest, het museum bestaat 35 jaar

''Het begon met een aantal mannen die het leuk vonden om met treinen te rijden en aan motoren te knutselen'', vertelt Hein Ruijgers, voorzitter van het museum. De mannen verzamelden zoveel mogelijk, vooral locomotieven waren populair. ''Karren en wagons hebben in de beginjaren weinig aandacht gekregen'', zegt Ruijgers. ''Daar zat geen motor in, dus dat was niet zo interessant.''De 'verzamelwoede', zoals Ruijgers het noemt, is het begin geweest van het museum. Op een gegeven moment hadden de mannen zoveel spullen, dat ze niet meer wisten wat ze er mee moesten. ''Het is te vergelijken met een grote verzameling vingerhoedjes, op een gegeven moment vraag je je af 'wat moet ik ermee?''', zegt Ruijgers. ''Je moet de pareltjes eruit halen. Dat doe je met je vingerhoedjes en dus ook met de locomotieven.''Een 35-jarig jubileum kan natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Ter ere van het jubileum wordt er door de wethouder een gerestaureerd locomotief in gebruik genomen. Deze locomotief uit 1951 is door de medewerkers van het museum in ere hersteld. De wethouder zal ook een foto-expositie openen. ''Hieruit blijkt duidelijk dat mens en museum bij elkaar horen'', aldus de voorzitter.