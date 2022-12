Alle mensen die Oekraïners opvangen persoon van het jaar: 'Wat een eer!'

Elsevier Weekblad heeft alle mensen die als gastgezin voor Oekraïners dienen uitgeroepen tot persoon van het jaar. Twee Drenten vertellen hoe het is om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Aly Kampinga uit Assen was verrast toen ze hoorde dat onder anderen zij persoon van het jaar is geworden. "Zo grappig. Ik wist dit helemaal niet. Wat een eer!"

Ze vangt een alleenstaande moeder met haar zoon (15) uit Charkov op. Ze vertelt dat het goed gaat. "Tatyana is in Oekraïne tandarts. Ze maakt nu schoon bij een tandartsenpraktijk in Assen. Binnenkort gaat ze waarschijnlijk bij het Drenthe College Nederlandse les volgen, waardoor ze hopelijk echt aan de slag kan als tandarts bij de praktijk", vertelt Kampinga.

Ook met de zoon gaat het goed. "Yaroslav volgt 's ochtends les op het ISK in Assen. 's Middags volgt hij nog online les, samen met de klas waarin hij in Charkov zat. Hij is erg slim en hij spreekt ook heel goed Engels."

Logé

Thomas Braaksma uit Nieuwlande was geraakt door de beelden op televisie die aan het begin van de oorlog in Oekraïne te zien waren. Daarop besloot hij naar de Oekraïense grens te rijden om een aantal mensen op te halen. "Het zal je zelf maar overkomen, dan wil je ook graag opgevangen worden. Bovendien is Zuid-Frankrijk verder rijden, dus dan is het een relatief kleine moeite om naar de grens te rijden."

Uiteindelijk heeft Braaksma ruim een maand lang de 38-jarige Julia met haar dochter Kristina (10) in huis gehad. "Ik heb in het begin al tegen ze gezegd dat ze wat mij betreft wel tot en met de Kerst konden blijven. Toch hebben we wel actief gezocht naar een ander onderkomen."

Dat hij direct op zoek ging naar een ander onderkomen, was volgens Braaksma in het belang van zijn gasten. "Op het moment dat je die mensen in huis neemt, voelen ze zich een logé. Ik vond het belangrijk dat ze de ruimte kregen om zichzelf te ontwikkelen. Dat was in mijn ogen veel beter mogelijk in een opvang."

Braaksma heeft met enige regelmaat contact met Julia. Hij weet te vertellen dat zij nu een baan heeft in Nederland.

Dankbaar werk

Braaksma vindt het fijn dat Elsevier Weekblad alle mensen die Oekraïners opvangen heeft uitgeroepen tot persoon van het jaar. "Het is goed dat er zoveel mensen zijn die Oekraïners opvangen of opgevangen hebben en dat ze op deze manier een beetje erkenning krijgen."

Kampinga vertelt dat ze eerst goed heeft nagedacht over of ze wel mensen wilde opvangen. De doorslag kwam voor haar toen ze dacht aan haar eigen kinderen. "Als in Nederland oorlog zou uitbreken, dan zou ik het ook heel fijn vinden als mijn kinderen ergens worden opgevangen."

Ze vertelt dat het soms lastig is, omdat het ook een hoop extra werk oplevert. "Eigenlijk moet je alles regelen voor deze mensen, omdat ze zelf de Nederlandse taal niet spreken. Soms ben ik door mijn eigen drukke leven even te moe om daarnaast nog dingen voor mijn gastgezin uit te zoeken."