Kabinet gaat 35 miljoen euro investeren in het spoor bij Meppel

De aanleg van een vierde perronspoor bij Meppel is een stapje dichterbij. Het kabinet gaat 35 miljoen euro investeren in de aanleg van het spoor. Een meerderheid van de Tweede Kamer riep het kabinet al op meer geld uit te trekken voor de aanpak van de 'flessenhals' op het spoor tussen Zwolle en Meppel.

Provinciebestuurder Nelleke Vedelaar is blij met de eerste toezegging, maar zegt ook dat het nog niet genoeg is. "Dagelijks komen 75.000 reizigers langs dit stukje spoor. Zij verdienen een goede en veilige verbinding. Voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid van Noord-Nederland, is het belangrijk dat het totale maatregelenpakket wordt gerealiseerd. Dat kost in totaal 75 miljoen euro. Daar hebben we nu opnieuw het kabinet en de Tweede Kamer heel hard voor nodig."