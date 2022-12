Maandag 19 december stakingen op het spoor Zuidoost-Drenthe

Regionale treinen in Noord-Nederland gaan vanaf volgende week donderdag staken na het stuklopen van een cao-overleg, heeft FNV bekendgemaakt. De staking begint op donderdag in Friesland, vrijdag is Groningen aan de beurt en in Zuidoost-Drenthe wordt op maandag 19 december gestaakt.

Het gaat hierbij om de treinen van Arriva op het regionale spoor. In Drenthe gaat het alleen om de regio Zuidoost, om de lijnen tussen Emmen en Zwolle.

Volgens de FNV zou er van Arriva toenadering komen, maar blijft dat vooralsnog uit. In november gaven de bonden aan in januari te willen staken, maar om de druk op te voeren is dat naar voren gehaald.

Inflatie

Het conflict tussen Arriva en het personeel draait om één van de twee cao's in het streekvervoer, die vooral betrekking heeft op treinpersoneel van regionale spoorvervoerders en enkele buschauffeurs. Voor deze circa 1300 werknemers eisen de vakbonden dat de lonen automatisch meestijgen met de inflatie, die nu erg hoog is. Werkgevers bieden volgens de vakbonden veel minder.

Werkgevers en vakbonden onderhandelen sinds medio november ook over de andere streekvervoer-cao, waar zo'n 12.000 werknemers onder vallen. Als die gesprekken op niets uitlopen, zou dat in januari kunnen leiden tot gezamenlijke stakingen van beide groepen.