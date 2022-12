Geen zonnepark bij Hollandscheveld vanwege te weinig draagvlak

En dat is juist één van de voorwaarden voor het realiseren van het zonnepark. Maar veel omwonenden zien de komst van het park helemaal niet zitten. De afstand tussen de zonnepanelen en de huizen is namelijk zeer klein.

Hij was niet de enige die negatief was over het zonnepark. In totaal stemden 22 mensen in de raad tegen de plannen. Vijf mensen waren voor. "Hopelijk verdwijnen de spanningen bij de omwonenden snel", liet Ronald Klok van de VVD weten.

Raadslid Jeroen Pomper van de SP zegt dat het een moeilijke keuze was voor de partij. "We staan open om naar beide partijen te luisteren, maar we merken dat het draagvlak te laag is. En dat is bij deze plannen heel belangrijk. Daarom stemmen we tegen."