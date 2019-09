Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Het wordt mooi weer en dus kan je er prima op uittrekken, er zijn ook nog wat openluchtzwembaden open . Daarnaast hebben we een selectie gemaakt van de activiteiten in Drenthe.Cultuurliefhebbers kunnen dit weekend hun hart ophalen. Op zowel zaterdag als zondag is er namelijk weer de Open Monumentendag. Meerdere monumenten in de provincie openen hun deuren en er staan activiteiten gepland. Benieuwd welke monumenten er bij jou in de buurt te bekijken zijn? Kijk dan op de website www.openmonumentendag.nl In Emmen wordt dit weekend goud uitgedeeld. Na de ploegenachtervolging en de tijdritten, die vanaf woensdag zijn verreden, staan nu de wegwedstrijden op het programma. Op zowel zaterdag als zondag kun je vanaf 10.00 uur klappen en juichen voor de renners met een handicap.Inwoners van Langelo gooien hun inboedel in de verkoop. Op zaterdag kan je in Langelo van 10.00 uur tot 16.00 uur terecht in de verschillende schuren om spullen te kopen. Ooit begon het bij twee buren, maar de verkoop is uitgegroeid tot een activiteit voor het hele dorp. Bij het café in het dorp is een plattegrond op te halen van alle deelnemende huizen.Voor het tweede achtereenvolgende jaar kun je rennen door Assen. Zaterdag om 12.00 uur beginnen de kinderen met rennen en de volwassenen starten om 14.00 uur. Zelf nog meedoen? Een startnummer is de dag zelf niet meer verkrijgbaar, maar aanmoedigen kan altijd. De start en finish zijn in het Anne Frankpark. Tijdens de hardloopwedstrijd hoef je zelf niet te gaan rennen, er is ook een 4 Mijl Festival met een kinderplein, een horecaplein en een fair. Ga je wel rennen? Succes!Op de tweede zaterdag van september is er traditiegetrouw een bloemencorso in Elim. Om 14.00 uur trekken er karren met het thema Ter Land, Ter Zee en in de Lucht door het dorp. Ook het corso in Frederiksoord is op zaterdag. Om 13.30 uur begint het Kindercorso en om 14.00 uur begint de rondgang van de corsowagens. Om 20.00u start het avondcorso in Frederiksoord. Dan rijden de wagens verlicht twee rondes. Ben je zaterdags in Elim en wil je de wagens van Frederiksoord toch zien? Op zondag om 14.00 uur staan de figuranten bij hun corsowagens in Frederiksoord.Bij Staatsbosbeheer Boomkroonpad in Drouwen wordt het Buitenfestival gehouden. Vanaf 11.00 uur kunnen kinderen onder andere broodjes bakken, nestkastjes timmeren of in bomen klimmen. Ook houdt Jan Klaassen drie keer een poppenkastshow in het bos met Theater Pierewaai.We wensen je een heel fijn weekend!