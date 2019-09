Ondernemen in Drenthe: Een eenvoudige commercial is niet meer voldoende om jezelf te promoten

Maak gebruik van influencers en kijk goed naar welke doelgroep je wil bereiken. Zo vertelt Leon ter Braak van CFX Squad uit Emmen vandaag in 'Ondernemen in Drenthe' op TV Drenthe. Een TV Drenthe programma in samenwerking met de Ondernemersfabriek.CFX Squad uit Emmen kennen we van een oorlogsfilm die ze op dit moment maken. Maar ze doen meer. Ze helpen opdrachtgevers bij het bereiken van doelgroepen met hulp van sociale media.Eén van die opdrachtgevers is Inventum. Een bedrijf dat elektrische apparaten maakt. "Wij zijn bezig om een campagne te maken voor een kokend water kraan. We kijken of we influencers in het Verenigd Koninkrijk aan ons kunnen binden."Juist die influencers zijn volgens Ter Braak belangrijk voor campagnes. "Als wij 'generatie Z' willen bereiken, dan hebben we niet genoeg aan een commercial. Informatie verkrijgen is zo makkelijk, dat het authentiek presenteren van je product steeds belangrijker wordt."Wigchers Transport in begint aan een drukke periode. De bietencampagne begint. En dat betekent dat een heleboel chauffeurs van de onderneming bieten halen en lossen voor de suikerfabriek in Groningen.Het transportbedrijf bestaat inmiddels meer dan honderd jaar. "We hebben op dit moment zo'n 120 mensen in dienst. Daar zitten ook parttimers bij." Zo vertelt Hedy Smit-Wigchers. Eén van de eigenaren van het bedrijf dat ze runt samen met haar broer en neef.Het vinden van voldoende chauffeurs is volgens haar nog wel een tijdrovende klus. Ze belt ze allemaal persoonlijk. Volgens Smit-Wigchers is juist het persoonlijke de kracht van het transportbedrijf. "We zoeken verbinding met de omgeving, met onze mensen en met onze klanten. Sommigen zijn al 40 of 65 jaar klant. Die sterke band is ook onze kracht."En als de chauffeurs straks weer klaar zijn met de bieten, dan is er wel wat anders te transporteren. "We werken ook voor de olie- en gasindustrie, transporteren tuinhout, wegenbouw, asfalt en machines. We hebben nu 80 vrachtwagens en 270 opleggers. Onze gedachte is dat als je een goeie auto en chauffeur hebt, dan kan je in elk seizoen met wat anders rijden."Een kans voor bedrijven die zich bezig houden met circulaire bouw. Heb je een idee hoe je woningen kan bouwen waarvan je de materialen later nogmaals kan gebruiken, meld je dan bij de woningbouwverenigingen in Drenthe. Samen willen ze werk maken van circulaire bouw.Maar dat kunnen ze niet alleen volgens directeur Jaap Boekholt van woningstichting De Volmacht uit Gieten. "We moeten het roer omgooien. We kijken heel anders tegen dingen aan. Mensen kiezen straks bewust voor een andere manier van leven en wonen."Er wordt gezocht naar mogelijkheden om woningen te bouwen van grondstoffen die je misschien op een later tijdstip zo veel mogelijk weer kan gebruiken.'Ondernemen in Drenthe' is te zien op TV Drenthe na het regionale nieuws. Ook is het programma online te bekijken.