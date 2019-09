Theaterspektakel Mammoet: 'Het is een familie geworden'

René Kaptijn (56) uit Gieten en Cassedy Staal (24) uit Hoogeveen behoren, samen met meer dan 30 anderen, tot de ensemble cast van 'Mammoet'. Zij blikken terug op een heftige, maar fantastische tijd.Staals opwinding is in haar stem te horen wanneer ze praat over het stuk. "Het is zo leuk en dynamisch, je bouwt zo’n band op met elkaar", zegt ze. "Het is echt een soort familie geworden." René beaamt dit: "Je wordt zo'n hecht team, je zet echt iets bijzonders neer met elkaar.""Ik ben getipt, iemand las een advertentie over dit stuk in de krant", zegt Cassedy Staal. "Acteren vind ik heel leuk, dus toen heb ik auditie gedaan." Staal heeft naast haar theateropleiding in Zwolle ook figurantenrollen gespeeld in series voor RTL en SBS. Zoiets groots als Mammoet heeft ze nog nooit gedaan.René Kaptijn had al vaker in een groot theaterstuk gespeeld, op die manier is hij ook met dit stuk in aanraking gekomen. "Ik heb meegedaan aan het stuk Drentse Bluesopera, ook van Tom de Ket, de regisseur van Mammoet", vertelt Kaptijn. "Zo ben ik op de hoogte gebracht van dit stuk en heb ik auditie gedaan."Ondanks de geweldige tijd, was het volgens Kaptijn en Staal ook erg zwaar. De spelers waren van tevoren al gewaarschuwd dat het heftig zou worden. "In het begin was ik elke keer buiten adem met kleding omwisselen, dat moest heel snel", zegt Staal, maar het wende wel. "Op een gegeven moment dacht ik: hé, ik ben niet meer buiten adem."Kaptijn vertelt dat het zeker in het begin erg zwaar was. "Mensen stortten soms een beetje in, ze barstten in huilen uit." Bij hem kwam het niet zover. "Ik ben overeind gebleven", zegt hij lachend.De première was voor beiden het absolute hoogtepunt van het spektakel. "In het begin was ik heel zenuwachtig en het regende ook nog", zegt Staal. Aan het einde van de voorstelling keek de 24-jarige het publiek in en kreeg ze tranen in haar ogen. "Ik dacht: wow, dat ik dit mag meemaken", vertelt ze. "Ik ben zo dankbaar."Op de vraag of ze nog een keer mee zou doen, zegt ze volmondig 'ja'. "Absoluut, kom maar op."