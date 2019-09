Nabestaanden omgekomen voetballers: We moeten elkaar blijven steunen

Alle duels vv Buinen afgelast, ook sv Borger in rouw

Donderdagavond waren vier leden van de club betrokken bij een ernstig auto-ongeluk in Stadskanaal. Twee mannen van 23 jaar kwamen om het leven. Twee andere mannen, van 21 en 17 jaar oud, raakten ernstig gewond en liggen in het ziekenhuis. De twee gewonde spelers worden vooralsnog slapende gehouden.Burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn was vanmiddag ook bij de bijeenkomst: "Mensen kunnen dit niet bevatten. Twee leden zijn zomaar uit het leven gerukt. Nabestaanden zoeken elkaar op, dat gebeurde vannacht en nu dus ook bij de vereniging. Als gemeente vinden wij het belangrijk om beschikbaar te zijn voor iedereen. Dit kan zijn door middel van een gesprek of slachtofferhulp."Seton merkt op dat het veel tijd kost om dit verdriet te verwerken: "Er heerst enorm veel verwevenheid tussen de jongeren in de regio."Seton betreurt het dat 'de geruchtenmachine' in de omgeving volop draait. "Ik heb mij daar echt druk om gemaakt. Hoe halen mensen het in hun hoofd om vlak na dit ongeluk al speculaties de wereld in te helpen. Dat helpt niet bij de verwerking van het verdriet bij deze mensen.''De voetbalvrienden van de slachtoffers spraken vanmiddag ook met elkaar. "Het is mooi dat we op dit moment allemaal bij elkaar kunnen zijn. We hebben er geen woorden voor. Ons leven gaat door, we moeten elkaar blijven steunen. We weten niet hoe het met onze gewonde vriend afloopt. Deze situatie laat een groot gat achter."