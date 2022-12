Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Kom in actie voor de voedselbank

Ruim 3.800 mensen in Drenthe zijn afhankelijk van de voedselbank. Bij voedselbanken zijn zorgen over een toename van het aantal cliënten. Om te zorgen dat niemand de komende maanden zonder levensmiddelen komt te zitten, is er zaterdag een grote inzamelingsactie. Tientallen vrijwilligers staan bij supermarkten in de hele provincie om producten in te zamelen.

Meer info over de actie is te vinden op rtvdrenthe.nl/voedselbank , daar is ook de mogelijkheid om een bedrag te doneren voor een voedselpakket.

Muziek

Op verschillende plekken in Drenthe kun je dit weekend genieten van concerten. Zaterdagavond om 20.00 uur in de dorpskerk in Dalen bijvoorbeeld. Daar treden popkoor Sounds4You & The Christmas Sisters op met een mix van kerst- en wintersongs om helemaal in de decembersfeer te komen. Een kaartje bij de kassa kost 15 euro.

In de kerk in Peize vindt het kerstconcert van Koorschool Drenthe zaterdagavond plaats. Naast het koor zijn er solo-optredens. Voor een tientje kan er geluisterd worden naar onder andere nummers uit The Messiah van Händel en werken van Willcocks, Scheidt en Bach.

In Hooghalen kun je gratis naar Café Advendo, waar het gemengd koor Advendo een optreden in kerstsfeer verzorgd. Meezingen mag! Naast Advendo zijn er andere muzikale optredens en wordt er een Drents gedicht voorgedragen. Het inloopcafé in 't Haoler Hoes in Hooghalen is van 16.00 tot 17.00 uur, daarna is er tijd om gezellig na te praten.