Het is Paarse Vrijdag: 'Belangrijk dat iedereen zich hier veilig en fijn voelt'

Een ander meisje op de gang draagt geen paars. Dat is geen bewuste keuze geweest, vertelt ze. "Ik vind het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, maar ik heb gewoon niets paars in de kast. Anders had ik het wel gedaan."

Lezingen en voorstellingen

Het Dr. Nassaucollege besteedt sinds 2 jaar aandacht aan Paarse Vrijdag. Volgens docent Nady Meijer vindt de school het belangrijk dat iedereen er zichzelf kan zijn. "Iedereen moet zich op deze school veilig en fijn voelen."

De leerlingen van de school wonen vandaag lezingen en voorstellingen bij, allemaal in het teken van acceptatie en diversiteit. "Een van de voorstellingen ging over twee jongens uit een voetbalteam. Een van de jongens werd verliefd op de ander", vertelt een meisje op de gang hierover.

Gevoelens zijn oké

Paarse Vrijdag wordt georganiseerd door de Gender and Sexuality Alliance (GSA). Dat is een groepje mensen op de school dat vindt dat alle leerlingen de vrijheid moeten krijgen om te zijn wie ze zijn.

Yfke van Dalen is voorzitter van de vergaderingen van de GSA op het Dr. Nassaucollege. Ze was nauw betrokken bij de organisatie van Paarse Vrijdag. "Ik vind dat de dag nodig is, omdat homo nog veel als scheldwoord gebruikt wordt. Het wordt nog niet door iedereen geaccepteerd."

Noa ten Klooster is lid van de GSA op het Dr. Nassaucollege. Ze vertelt dat gender en diversiteit ter sprake kwam bij een les biologie. Ze was toen erg bezig met wie ze is en op wie ze valt.