Nieuw-Buinen veegt de baan, kans op marathon op natuurijs

Om het wintergevoel kracht bij te zetten is er volgens Nienhuis in het begin van de week ook wel kans op neerslag. "Dat zijn dan winterse buien." Of de winterse buien twee weken later - tijdens Kerstmis - ook vallen wil Nienhuis geen uitspraak over doen. "De weerpluim van twee dagen voor kerst laat een temperatuur zien tussen tussen de plus 15 en de min 5 graden. Daar kan en wíl ik geen uitspraken over doen. Dat kan alle kanten nog op gaan."