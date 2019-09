Midnightwalk Assen levert 19.500 euro op

In de provinciehoofdstad is een grote groep kinderen die in armoede leeft. Volgens de organiserende Rotary Club Assen-Noord komt het geld goed van pas voor speciale projecten, die deze kinderen een extra steuntje in de rug moeten geven. Het geld is ingezameld door 2000 lopers die vanavond door Assen wandelen.Schaatsicoon Renate Groenewold gaf vanavond het startschot. Op de route van ruim acht kilometer kwamen de lopers meer dan twintig verschillende activiteiten tegen. Wandelaars liepen dwars door het Drents Museum en kregen bijzondere optredens voorgeschoteld.De Midnightwalk wordt jaarlijks georganiseerd door de Rotaryclub Assen-Noord. Het geld dat de wandelaars betalen voor deelname, gaat elk jaar weer naar een goed doel in Assen. Zo kregen Sportclub Bartje en de Voedselbank tijdens voorgaande edities al steun dankzij de avondwandeltocht.Met de opbrengst van vanavond erbij, is er de afgelopen elf edities 193.300 euro bij elkaar gebracht voor goede doelen in Assen.