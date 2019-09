Volleybalsters beginnen World Cup met winst

Aan het prestigieuze toernooi, dat om de vier jaar wordt gehouden, nemen behalve organisator Japan en wereldkampioen Servië de beste twee landen per continent deel. Oranje is er voor de tweede keer bij.Morrison begon met Yvon Beliën en Nicole Koolhaas in het midden, Anne Buijs en Marrit Jasper als passer/lopers, diagonaal Lonneke Sloetjes, spelverdeelster Britt Bongaerts en libero Myrthe Schoot. De eerste set werd vrij eenvoudig gewonnen, waarna de Argentijnse vrouwen, de nummer 11 van de wereld, beter in hun spel kwamen.Laura Dijkema uit Beilen en Celeste Plak kwamen het veld in om de set toch nog met groot verschil binnen te halen. In de derde set kwam Nederland, dat in Buijs (17 punten) de topscorer had, niet meer in de problemen. Morgen volgt het tweede duel, Kenia is dan de tegenstander.