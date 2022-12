Na 18 jaar is Isra gevonden in Tripoli, maar opa en oma uit Peize zien haar waarschijnlijk nooit meer

'Kapot van'

Tuurlijk, opa Ger (73) en oma Clary (74) uit Peize gingen er altijd wel van uit dat vader Hasèn er alles aan zou doen om Isra te hersenspoelen. Stiekem koesterden ze echter altijd nog de hoop dat hun kleindochter wat voor ze zou blijven voelen. "Maar als je dan hoort dat dat niet zo is, dan ben je haar dus gewoon kwijt. We zijn er kapot van", zegt Clary.

"Het viel toch wel erg rauw op ons dak", vervolgt ze. "Onze eerste reactie was: nou, dat was het dan... We gingen er weliswaar van uit dat Hasèn ervoor heeft gezorgd dat Isra zo is geworden zoals ze nu is. En dat ze van hem absoluut niet aan ons mag denken. Daarentegen hebben wij op onze beurt al die jaren altijd heel liefdevol aan haar gedacht. Als dat kleine meisje. Dan hoop je uiteraard dat dat wederzijds ook het geval is."

Dichtbij ontmoeting

Tot twee keer toe waren Ger en Clary in het verleden dichtbij die zo felbegeerde ontmoeting met Isra. Een keer reisden ze samen met jeugdzorg naar Tripoli. En rond 2010 deden ze dat samen met een Britse organisatie. Daar werd door Sky News de documentaire 'Stolen Children' van gemaakt. Alles leek toen goed te komen. Vooral ook omdat de Libische autoriteiten min of meer hadden toegezegd dat ze Hasèn zouden dwingen mee te werken aan een ontmoeting tussen Isra en haar grootouders. Op de allerlaatste dag van hun verblijf in Tripoli hoorden ze echter tot hun ontsteltenis dat de belofte van de Libische autoriteiten loze woorden waren.

Gesloopt en terneergeslagen vlogen ze terug naar Nederland.

De Nederlandse autoriteiten op hun beurt hielden tegenover opa Ger en oma Clary telkens vol dat er achter de schermen volop aan de zaak zou worden gewerkt. De grootouders moesten vooral geduld betrachten en de stille diplomatie z'n werk laten doen. Maar tot op de dag van vandaag hebben ze er niet veel van gemerkt. "Die stille diplomatie was vooral een rommelpot", zegt Clary.

Onrust in Libië

Los van een recente blindedarmoperatie, verkeert Isra in goede gezondheid. Iets wat geen vanzelfsprekendheid is, aangezien Libië te maken heeft gehad met een revolutie waarbij het bewind van de gevreesde dictator Kadhafi omver werd geworpen. Iets wat met veel hectiek gepaard ging. En er woedt nog altijd een gewapende strijd om de macht.

"Isra leeft inderdaad nog", zegt Clary. "Het is goed voor ons om te horen dat ze gelukkig is en dat ze een fijn leven leidt. Bovendien weten we nu ook dat haar nichtjes, die Isra's vriendinnen zijn, weten wat er destijds hier in Nederland is gebeurd. Voor Isra zal het moeilijk zijn. Want ze hoort natuurlijk ook de verhalen van haar vader. En wat moet ze nu wel of niet geloven?"

Niet naar Libië

De grootouders zijn terneergeslagen. "We hebben eerlijk gezegd niet zoveel hoop meer dat Isra ons nog wil zien. De enige kans dat dat ooit nog gebeurt, is wanneer Hasèn niet meer leeft." Of wanneer hij alsnog voor de moord van Marisse en ontvoering van Isra wordt opgepakt? "Inderdaad, dan zouden we er ook wel weer naartoe durven. Nee, dat durven we nu niet. We zijn er ook voor gewaarschuwd dat niet te doen. Het zijn daar allemaal geweren en pistolen. Niet echt een prettig idee. Hij is natuurlijk wel een psychopaat."

Dat Isra tegenwoordig met een nikab door het leven gaat? Wellicht is dat wel omwille van haar eigen veiligheid, oppert oma Clary. "Misschien gaat ze juist wel vanwege IS gesluierd over straat. Want dat is iets waar we ons destijds wel zorgen over maakten toen IS het daar voor het zeggen kreeg. Of Isra vanwege westerse uiterlijk wellicht gevaar liep."