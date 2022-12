De zetmeelaardappelen van Avebe brachten dit jaar veel op

Aardappelverwerker Avebe uit Gasselternijveen heeft zijn leden dit jaar 5,6 procent meer uitbetaald dan vorig jaar. Avebe zegt dat het een goed oogstjaar is geweest. De coöperatie sluit het jaar af met een winst van 12,1 miljoen euro.

Royal Avebe is een coöperatie van 2300 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland. De akkerbouwers verbouwen zetmeelaardappelen.

Ook de prestatieprijs steeg naar een recordhoogte van bijna 100 euro. Die prijs geeft inzicht in hoe de coöperatie het doet. Volgens Avebe hebben veel leden te maken gehad met koststijgingen, onder meer door een lockdown, inflatie en de oorlog in Oekraïne.

"Om de zetmeelaardappelteelt aantrekkelijk te houden ten opzichte van andere gewassen, zoals bijvoorbeeld tarwe, mais of consumptieaardappelen, is een goede prijs voor de zetmeelaardappel noodzakelijk", aldus David Fousert, bestuursvoorzitter van Avebe.

Avebe ziet zichzelf als oplossing in de transitie naar een meer plantaardige economie. "De vraag naar onze producten is dan ook goed en jaar op jaar groeiende", zegt Fousert. Maar, "uiteraard sluiten we onze ogen niet voor de onzekerheid en ontwikkelingen door een recessie."