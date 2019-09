Belangrijke potjes voor ACV en HZVV in hoofdklasse

Beelden Onze Club pleiten ACV-captain vrij

Het complete bekerprogramma van vandaag

ACV ontvangt namelijk koploper NSC Nijkerk en moet eigenlijk winnen om niet nu al een enorm grote achterstand op te lopen in de strijd om het kampioenschap. NSC heeft 6 punten uit twee duels, net als Berkum en Swift. ACV staat na twee duels nog op twee punten. De wedstrijd in Assen begint vanmiddag om 14.30 uur.In dat duel kan ACV overigens gewoon beschikken over captain Daniël Schans. De eerste gele kaart die de verdediger vorige week kreeg in het duel bij Genemuiden is namelijk op basis van tv beelden (van Onze Club) geseponeerd.HZVV speelt ook een thuisduel, om 15.00 uur, tegen ASV De Dijk en dat is op dit moment de hekkensluiter in hoofdklasse B. De Dijk kwam in de eerste twee duels, tegen NSC Nijkerk en Urk, niet tot scoren en verloor met 3-0 en 0-2. HZVV begon het seizoen met een nederlaag op eigen veld tegen Staphorst en pakte vorige week een punt in Emmeloord tegen Flevo Boys, alhoewel er in dat duel eigenlijk twee punten werden verloren omdat de thuisclub pas in de 92e minuut de gelijkmaker scoorde.Bekijk hieronder het complete programma van vandaag in de hoofdklasse B van het zaterdagvoetbal:14.30 uur:ACV - NSC NijkerkBerkum - UrkFlevo Boys - SwiftGenemuiden - EemdijkSDC Putten - Buitenpost14.45 uur:DETO - RKAV Volendam15.00 uur:HZVV - ASV De Dijk18.00 uur:Purmersteijn - Staphorst