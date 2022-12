Eerste Glazen Keet komt in week voor Kerst naar Zuidlaren

"Liever goed gejat, dan slecht bedacht", zegt Jacob van Gelder van Tynaarlo Lokaal. De lokale omroep is verantwoordelijk voor de 'radiovierdaagse' vanaf de Brink in Zuidlaren. Op allerlei manieren wordt er geld ingezameld voor Voedselbank Hart van Drenthe, die wekelijks zo'n 450 gezinnen voorziet van eten. "Het is te zot voor woorden dat we in Nederland met Voedselbanken in de weer zijn", zegt Van Gelder. "Maar het is mooi dat we ze zo kunnen ondersteunen."