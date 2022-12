ASTRON dichtbij wereldprimeur voor ruimteweerwaarschuwingen met nieuwe telescoop

De nieuwe telescoop is volgens Defensie hard nodig. Wij mensen zullen niet direct last krijgen van ruimteweer, maar onze apparatuur wel en indirect is dat alsnog soms een kwestie van leven of dood.

Ook in de strijd kan communicatie of het gebrek eraan een machtig middel zijn. Willem Pieter wijst naar een situatie in Afghanistan van ongeveer vijftien jaar geleden waarbij een radiobericht niet op tijd aan kwam. "Dat bericht was bedoeld voor de mannen in de helikopter die mensen kwamen oppikken op een berg. Met het bericht probeerden ze te zeggen: je moet niet landen op de berg, want de berg ligt onder vuur." Maar door een verstoring in de ruimte en op de systemen kwam dat bericht nooit aan. "Dus die helikopter is wel geland en dat had meerdere doden tot gevolg."