Nieuwe partijen melden zich om Scala te vervangen: 'Bang voor onherstelbare schade'

Gitaarakkoorden leren of balletdanspasjes instuderen, het gebeurde in Meppel altijd bij Scala. Dat cultuurcentrum stopt met de buitenschoolse lessen. Inwoners hoeven volgens de gemeente niet te vrezen: er hebben zich in Meppel andere partijen gemeld die de lessen van Scala willen overnemen. De gemeenteraad is er niet gerust op.

Het bestuur van Scala trekt de stekker uit de stichting. Het kunstencentrum is onder meer actief in Meppel, Hoogeveen, De Wolden en Westerveld. De afgelopen jaren stond het voortbestaan van Scala al regelmatig onder druk, nu twijfelt de stichting of het vanaf 1 januari de salarissen nog kan betalen. Scala is bezig met opheffingsplannen, om een faillissement te voorkomen.

Onherstelbaar

De politiek in Meppel vraagt zich af of met die opheffingsplannen geen dingen afgebroken worden die onherstelbaar zijn, waar men later spijt van krijgt. Raadslid Elisabeth Bakkenes (SteM) kijkt vooruit naar de nieuwe cultuurnota die in mei 2023 gemaakt wordt. Wat als nu het cultuuronderwijs opgeheven wordt, maar straks in mei toch weer op waarde geschat wordt? "Daarom moeten we ervoor zorgen dat we nog niets onherstelbaar afbreken", aldus Bakkenes.

Ze roept wethouder Jeannet Bos op om definitieve sluiting van Scala te voorkomen, tenminste tot mei volgend jaar. "Neem zo min mogelijk onherstelbare stappen. Zorg voor gecontroleerde afbouw zodat er geen structuren kapot gemaakt worden die later nodig zijn."

Versnipperd

Bos gaat komende maandag met Scala in gesprek, en neemt de aanbeveling van Bakkenes mee. "Ik vind het een goede opmerking", stelt de wethouder. Bos meldt ook dat behouden van Scala niet de enige optie is.

Er hebben zich ook nieuwe partijen gemeld die Scala zouden kunnen vervangen. "Er zijn andere partijen in Meppel die zeggen: mocht nou Scala omvallen, dan zijn wij bereid om ons in te zetten voor buitenschoolse cultuureducatie", aldus Bos. "Links- of rechtsom, er gaat cultuureducatie in de gemeente Meppel voor de inwoners zijn. Dat kan ik u zeggen."

Rudi Kaldenberg is pianodocent bij Scala. Hij leeft met spanning toe naar de vergadering komende maandag, waar ook wethouders van de andere gemeenten aanschuiven. Dat andere partijen zich melden om het onderwijs over te nemen stelt Kaldenberg niet gerust. "Je weet immers niet wat die partij gaat doen. Houden ze het op één centrale locatie zoals Scala nu is in de gemeente, of raakt het straks versnipperd?"

Enthousiast

Dat versnipperen zou hij betreuren. "Leerlingen ontmoeten hier elkaar, en dat zorgt ook voor kruisbestuiving. Kinderen raken daardoor extra gemotiveerd." Een ander beeld is dat cultuuronderwijs doorgaat, maar bij de docenten thuis aan de keukentafel. "Dat was heel vroeger zo, dan had elke docent een bordje in de voortuin. Dat moet je niet meer willen", aldus Kaldenberg.

Ook vreest hij dat de nieuwe partij een commerciële aanbieder is die een ander doel heeft: winst maken. "Nu is muziekonderwijs van Scala betaalbaar voor alle lagen van de bevolking. Dat kan veranderen als winst het doel wordt. Natuurlijk krijgen kinderen nog les op de basisschool. Maar dat is straks alleen een worst die de kinderen voorgehouden wordt. Als ze dan enthousiast raken en buiten school verder willen, kan dat wellicht niet door de hoge prijzen."

20 miljoen euro

De betaalbaarheid van het muziekonderwijs houdt ook de lokale SP-fractie bezig. "Iedereen in de gemeente Meppel moet toegang hebben tot muziekonderwijs, daarbij moet de dikte van je portemonnee niet uitmaken", zegt raadslid Esther Schut hierover. "Dat betekent automatisch dat hier een rol ligt voor de gemeente."