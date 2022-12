Ouders Fleur Bloemen strijden tien jaar na haar dood tegen pesten: 'Jongeren doordringen van gevolgen'

Volgens Petra Lueb, tante van Fleur Bloemen, is er de afgelopen jaren al veel bereikt. Bij heel wat scholen is de boodschap doorgedrongen, waarop een speciaal antipestprotocol is opgesteld. Maar tegelijk is er nog een lange weg te gaan.

Sociale media spelen daarin volgens Lueb een belangrijke rol: "Het pesten lijkt steeds extremer te worden. Het lijkt wel of de jeugd lak aan alles heeft. Ze staan er vaak niet meer bij stil wat pesten met een ander kan doen. Dat is zorgwekkend. Kijk, niet iedereen die dit overkomt zal hetzelfde doen als Tim en Fleur, maar pesten kan er wel voor zorgen dat je onzekerder wordt. Dat het daardoor verstrekkende gevolgen heeft voor de rest van je leven."

'Thuis was ze vrolijk'

Fleurs ouders hebben zich talloze malen afgevraagd of de zelfdoding van hun dochter voorkomen had kunnen worden. Maar ze merkten nooit wat aan haar. Thuis was ze vrolijk, leergierig, op school boekte ze klinkende resultaten en had ze vrienden en vriendinnen. Met haar gedicht over pesten won ze zelfs een wedstrijd. Daar was ze enorm trots op.

Al waren er op de basisschool wel eerste signalen. Moeder Anneke: "Ik liep op de markt in Meppel toen werd ik aangesproken door een moeder. Zij vond het erg dapper dat Fleur had gehuild in de klas en had verteld wat er aan de hand was. We wisten nergens van. Maar ze bleek dus op school over de problemen te hebben verteld."

'We zijn ons meisje kwijt'

Voor Fleurs ouders reden om hun dochter naar het Terra College in Meppel te sturen. Omdat daar geen kwelgeesten van de basisschool naartoe gingen. Maar aan het eind van het derde leerjaar ontstonden er toch weer problemen toen een leerling van Fleurs vroegere basisschool ook naar het Terra College ging. Maar eenmaal thuis zette Fleur haar masker op. "Ze kwam zingend thuis, zoals ze altijd deed. Een echt knuffelkind", zegt moeder Anneke.

En ook de ochtend van 11 december 2012 leek er niets aan de hand. Voordat moeder Anneke naar haar werk ging, riep Fleur nog: 'Tot vanmiddag'. Maar eenmaal op haar werk werd ze gebeld door een buurvrouw. Ze moest naar huis komen. Op weg daarnaartoe kreeg ze haar man aan de lijn. Huilend: 'We zijn ons meisje kwijt'. "Ik hield mezelf voortdurend voor: 'Dat is niet zo, dat is niet zo'. Maar toen ik thuiskwam, zag ik een politieauto op de oprit staan."

Agenten brachten de schooltas die langs het spoor lag. Met een schriftje, waarin Fleur alles had opgeschreven. Daarin lazen de ouders alles terug. Hoe ze op school werd gepest, wie haar pesters waren, maar ook hoe haar uitvaart eruit moest zien. "Welke muziek er moest worden gedraaid, welke gasten er moesten komen en vooral ook wie er niet welkom waren. Ze had haar begrafenis al helemaal voorbereid."

Van de pesters hebben ze weinig meer gehoord. "Er was er eentje die ongeveer een jaar later een brief schreef. Dat ze verder moest met haar leven. Maar toen had ik zoiets van: 'Jij bent degene die ons kind de kans heeft ontnomen om verder te kunnen met haar leven'. Ik had dus niet zoveel behoefte aan contact met haar."