'Zorgelijk dat er geen noordelijk geluid is over de Lelylijn'

Het voorzitterschap van VNO-NCW Noord is namelijk geen fulltimebaan. Welink doet het naast zijn reguliere werk als investeerder. "Maar op een gegeven moment moet je keuzes maken, en deze keuze voelt na vijf jaar goed."De Assenaar is altijd groot voorstander geweest van de komst van de Lelylijn. Maar die snelle treinverbinding - waarbij je in een uur van Groningen, via Drachten en Lelystad, in Amsterdam bent - komt er voorlopig nog niet. Welink verwacht niet dat de Lelylijn komende dinsdag tijdens Prinsjesdag uit de hoge hoed die hetheet wordt getoverd. "We hopen wel dat dat volgend jaar gebeurt." Kosten van de Lelylijn? Zo'n 2 tot 3 miljard euro.Welink probeert al lange tijd de Lelylijn op de agenda te krijgen, maar lijkt daar de handen nog niet voor op elkaar te krijgen in het Noorden. Met name in Drenthe. "Dat is zorgelijk", reageert hij. "Er is geen noordelijk geluid. Als je niet met één mond spreekt, krijg je bijna niks voor elkaar, zoals nu het geval is."Op het oog lijkt het volgens Welink alsof de provincie Drenthe - die geen voorstander is - niets aan de Lelylijn heeft. "Maar daar zit de denkfout", vindt hij. "Drenthe moet er wat bij eisen. Zegtegen de Lelylijn, maar dat je tegelijkertijd zes keer per uur een snelle verbinding wil hebben naar Groningen. Dan stap je bijvoorbeeld in Assen op en ben je zo in Groningen. Van daaruit ben je dan in een uur in Amsterdam."De snelle verbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad is volgens Welink ook goed voor de werkgelegenheid. "Mensen willen vaak hooguit een uur reizen naar werk. Als je in Amsterdam woont en in een uur Groningen kan zijn, dan is dat heel goed te doen."