KNMI waarschuwt voor gladheid, Eelde had eerste ijsdag

Het KNMI waarschuwt tot 11.00 uur voor gladheid en sneeuw in de provincie Drenthe. Het weerinstituut heeft code geel afgeroepen voor het hele land.

Het kan glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten, waarschuwt het KNMI. In heel het noorden van Nederland is er kans op een winterse bui. Rijkswaterstaat strooit op diverse plekken preventief en waarschuwt weggebruikers voor slecht zicht in het midden en westen van het land.