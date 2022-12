Actiedag voedselbanken is nodig: 'Als opa kan je niet alles doen'

Drenthe komt vandaag in actie voor de voedselbanken en deze superzaterdag is te volgen via RTV Drenthe. Bij zo'n honderd supermarkten in de provincie staan inzamelaars klaar.

De eerste kar van vandaag kreeft Frits Haan van Voedselbankafgiftepunt Tynaarlo vanochtend even na negen uur in ontvangst genomen. Hij schat dat de vrijgevigheid van de mensen zorgt voor zo'n 200 karren voor de voedselbank. "En dat hebben we zeker nodig, vooral dit jaar. Een klein afgiftepunt zoals hier in Tynaarlo is van een jaarlang 30 mensen gestegen naar 46 mensen, vanaf september."