Rap en orgel smelten samen bij Monumentendag Koekange

In Koekange stelde de protestantse gemeente haar kerk en orgel beschikbaar voor twee rappers. Samen met organist Jan Buiter gaven rappers Martin Korteweg en Sendeep Ramesar een optreden in de kerk. "Ik moest wel even slikken toen ik de plannen hoorde. Toen we wat meer duidelijkheid kregen over de invulling van de show werd ik enthousiast. Het is een hele bijzondere en leuke ervaring", legt Buiter uit.Ook rapper Martin Korteweg wist eerst niet of dit wel een goed plan was. "Toen Sendeep dit plan uitlegde wist ik niet of het wat zou worden. Uiteindelijk bleek het echt een geweldige ervaring. Tof hoe alles samensmelt", legt Korteweg uit.De kerk vond het overigens geen punt dat de mannen dit initiatief wilden uitvoeren in het Huis des Heren. De teksten werden wel even onder de loep genomen maar al snel bleek dat de twee culturen snel tot elkaar groeiden. "We hoefden er niet lang over na te denken. Een leuk initiatief, vooral omdat Monumentendag in Koekange eerder niet echt van de grond kwam. Met deze nieuwe activiteiten komen er meer mensen."