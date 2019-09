Fleur Nagengast langdurig uitgeschakeld door heupoperatie

"Sinds vorige zomer kamp ik al met rugklachten tijdens het fietsen. Daardoor kon ik nooit meer pijnvrij deelnemen aan wedstrijden. Die pijn hield aan. Na een lange zoektocht naar de oorzaak van het probleem onderging ik enkele weken geleden een volledige MRI-scan. Daar werd een scheur in het labrum vastgesteld," meldt Nagengast op de site van haar ploeg. Op 4 oktober gaat ze in Nijmegen onder het mes."Het is mentaal niet makkelijk geweest de afgelopen maanden. Ik kan al een hele tijd niet meer voluit trainen. Omdat het zo'n complex probleem is, zijn we echt lang op zoek geweest naar de oorzaak van het probleem. Enerzijds is het een opluchting dat die oorzaak nu gevonden is, maar anderzijds besef ik wel dat er geen makkelijke periode op me afkomt. Net op het moment dat het veldritseizoen losbarst, moet ik aan de kant zitten," aldus Nagengast.Ploegleider Sven Nys heeft in een persbericht aangegeven haar te blijven ondersteunen in deze moeilijke periode."Fleur heeft geen makkelijke periode achter de rug. Ook de komende maanden beloven zowel fysiek als mentaal zwaar te worden. Wij willen haar vanuit de ploeg hierin voor de volle honderd procent ondersteunen. We houden nauw contact en blijven haar betrekken bij de ploeg. Het belangrijkste is dat Fleur volledig herstelt en weer pijnvrij kan fietsen. Een datum van terugkeer in competitie kunnen we daarom nog niet prikken," aldus de veldrit-legende.Door de blessure mist Nagengast sowieso haar thuiswedstrijd in Gieten. Die Drentse ronde van de Superprestige staat 13 oktober op de kalender.