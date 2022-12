Bewoners overlopen inbreker, verdachte in de kraag gevat

Bewoners aan de Stuwwal in Emmen hebben gisteravond om 22.40 uur een inbreker overlopen. De bewoners waren niet thuis tijdens de inbraak, maar kwamen thuis op het moment dat de inbreker net binnen was.

De politie weet de inbreker later in de kraag te vatten, na een 'verdachte situatie' aan de Polenstraat in Emmen. De persoon voldeed aan aan het signalement en bleek de buit van de inbraak nog bij zich te hebben.