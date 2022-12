De Week van Drenthe: minister luistert naar zorgen over wolf, Lelylijn stukje dichterbij

De wolf, de Lelylijn, de mogelijke sluiting van het kinderhartcentrum in het UMCG: een aantal langslepende kwesties domineerde de nieuwsweek in Drenthe. In de Week van Drenthe zetten we het op een rijtje.

Natuurminister Christianne van der Wal bracht maandag een werkbezoek aan Drenthe vanwege de onrust over de wolf. Ze ging op de koffie op de boerderij van Marjoke en Ynze Oenema in Wittelte. Ook bestuurders uit de Drentse politiek, Natuurmonumenten en onder meer een dierenarts waren hierbij aanwezig. De minister deed de toezegging proeven te gaan doen met wolfwerende hekken om te onderzoeken wat het effect van die hekken precies is. De problematiek rond de wolf noemde ze een 'vraagstuk vol dilemma's'.

Kinderhartchirurgie

Een dag later bracht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het langverwachte advies naar buiten over de impact van het snijden in het aantal kinderhartcentra in Nederland Dat zijn er nu vier, waaronder in het UMCG, maar minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid zet het plan van het vorige kabinet door om de Groningse afdeling en die in Leiden te sluiten. Maar de toegankelijkheid van de acute zorg in Noord-Nederland komt daardoor in gevaar, waarschuwt de NZa.

"Als je in Groningen, Friesland, Drenthe of Overijssel een ernstig ziek kind hebt, dan wil je kunnen rekenen op een team dat alles kan", zo formuleert Eduard Verhagen, Hoofd Kinderafdeling UMCG, het belang van het Groningse hartcentrum.

Lelylijn

Komt die Lelylijn er nu wel, of niet? "De trein is in beweging. Ik ga ervan uit dat hij niet meer stopt", zei René Paas woensdag. De commissaris van de koning van Groningen en voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) gaat ervan uit dat de treinverbinding tussen Groningen en de Randstad er komt. Woensdag ging het onderzoek naar het treintraject officieel van start, en dat gebeurde in Meppel. Noordelijke bestuurders en staatssecretaris van Infrastructuur Vivianne Heijnen maakten in Zuidwest-Drenthe afspraken over de komst van de spoorlijn. "We fixen samen deze klus", zo zei Paas bij het in gang zetten van het onderzoek.

Asielopvang op slot

De noodopvang voor asielzoekers in het centrum van Vries dreigde woensdag per direct te sluiten. Twee mannen gaven zóveel overlast, dat burgemeester Marcel Thijsen ze onmiddellijk weg wilde hebben. Een andere plek bleek er voor de overlastgevers niet te zijn, waardoor Thijsen sluiting als enige optie zag. Om half elf 's avonds werden de twee mannen alsnog naar Ter Apel gestuurd, waardoor de opvang in hotel Wapen van Vries open kon blijven.

Vrijdag was het WereldLichtjesDag. Een dag waarop wereldwijd mensen bij elkaar komen om overleden kinderen te herdenken. Maar het praten over een stilgeboorte, miskraam of kind dat op latere leeftijd overlijdt is niet altijd makkelijk. Marjon van Rootselaar uit Eleveld verloor haar kindje bij een stilgeboorte, tien jaar geleden. Ze deed haar verhaal bij RTV Drenthe.