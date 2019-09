ACV wint in doelpuntrijk duel van koploper

De tweede aflevering van Onze Club

ACV heeft nu 5 punten en staat daarmee op de 7e plaats. Swift staat met 7 punten bovenaan.Het publiek op sportpark Catawiki zag een heerlijke wedstrijd met voor rust een ontketende Matthijs Hardijk. De nieuwe spits van ACV scoorde twee goals en zette de thuisclub op 1-0 en 2-1 in de 17e en 28e minuut. Kort voor de tweede goal zorgde Hazzat koppend voor de 1-1 na wijfelend optredend van doelman Ben Wormmeester en verdediger Jim de Leeuw. Na de derde goal raakte NSC uit een vrije bal de lat en tikte Justin Mulder voor ACV op de paal.In de tweede helft drong NSC Nijkerk de Assenaren aanvankelijk ver terug en hing de 2-2 in de lucht, maar Hazzat vergat zijn tweede goal van de middag te maken. ACV loerde vooral op de counter en met Hardijk heeft de ploeg daar ook een ideale spits voor. De oud-speler van Jong FC Groningen en Jong AZ raakte op aangeven van Mulder de paal en halverwege de tweede helft vergat Marco van der Heide een heerlijke voorzet van diezelfde Hardijk te promoveren tot treffer.In de 68e minuut kwam NSC op gelijke hoogte. Kevin van Essen haalde uit vanaf zo'n 35 meter en Wormmeester was compleet verrast: 2-2. Een minuut later redde diezelfde Wormmeester uitstekend op een grote kans op de 2-3.Via Nande Wielink kwam ACV toch weer op voorsprong, maar ook die voorsprong was razendsnel verdwenen. Wormmeester ging in de eigen 16 in de fout en de toegekende strafschop werd benut door Cornelisz. Een minuut later zorgde Marco van der Heide, koppend uit een voorzet van Ezra Schrijver, voor de 4-3 en daarblij bleef het.