Senioren testen het nieuwe Aquarena-zwembad

De testdag wordt in het kader van het WK Paracycling georganiseerd door buurtsportcoaches. Tientallen senioren doen vandaag mee aan workshops van de zweminstructeurs van Aquarena. Het nieuwe bad valt goed in de smaak bij de deelnemers. "Het is een mooi bad", vindt René van Gool, een van de seniorenzwemmers. "Ik zwem niet zo vaak, maar misschien komt daar nu verandering in."Het nieuwe complex bestaat naast sauna's en welness uit drie gedeeltes: een recreatiebad voor gezinnen met kinderen, een officieel wedstrijdbad en een zogenoemd doelgroepenbad. Volgens Arnold Brijan van Aquarena is dat laatste bad erg belangrijk om ook mindervalide mensen de kans te bieden om te zwemmen."We zien het water in het zwembad als hulpmiddel bij activiteiten die we gaan aanbieden", vertelt Brijan. "Denk daarbij aan films kijken op de grote beeldschermen terwijl je in het water ligt. Maar daarnaast hebben we bij dit bad een klimwand en bieden we heel veel verschillende workshops en trainingen aan, voor iedereen, mobiel of minder mobiel."Om dat te kunnen doen beschikt het doelgroepenbad over een aantal speciale faciliteiten. Naast extra grote kleedruimtes voor invaliden heeft het bad zelf een verstelbare bodem, zodat deze schuin kan aflopen. "Maar het meest unieke is de helling in de hoek. Je ziet vaak dat mensen die normaal in een rolstoel zitten het bad in worden gehesen aan een soort kraantje. Dat hoeft hier niet. In speciale rolstoelen van het zwembad kun je zo de helling af, het zwembad in", aldus Brijan.De komende maand zijn er nog meer testdagen voor verschillende doelgroepen. Zo zijn minimagezinnen uit Emmen uitgenodigd om morgen te komen zwemmen. De officiële opening van de nieuwe Aquarena is op zaterdag 19 oktober. Vanaf dan kan iedereen een duik nemen.