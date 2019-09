HZVV boekt eerste seizoenszege in hoofdklasse B

In de derde partij van het seizoen is het raak voor HZVV in de hoofdklasse B: De Dijk is in Hoogeveen met 3-2 geklopt.

Daarmee komt de promovendus op vier punten uit drie duels.Tegen de hekkensluiter uit Amsterdam moest het zaterdagmiddag na een verliespartij en remise gebeuren voor HZVV. Vanaf de stip zette Romano Djababoe de rood-witten na nog geen kwartier spelen op voorsprong.In het vervolg kreeg HZVV een aantal goede kopkansen uit hoekschoppen. Aan de overkant ging de eerste kans voor De Dijk binnen. In de veertigste minuut maakte Mylan Polman namens de Amsterdammers gelijk.Nog voor de pauze kwam HZVV weer aan de goede kant van de score terecht. Een vrije trap van Djababoe vond het hoofd van Fabian Stevens. Na rust bracht Yoran Popovic de marge op twee goals (3-1).In het slotkwartier verzuimde de thuisploeg de genadeklap uit te delen. Djababoe en invaller Kelly Joao hielpen in de omschakeling grote mogelijkheden voor HZVV om zeep. In de blessuretijd prikte De Dijk nog de aansluitingstreffer binnen, maar snel daarna klonk het eindsignaal.“We zijn blij met de punten, maar het vertoonde spel was niet goed”, vat Van Duinen de eerste zege van het seizoen kort samen. “Zeker in de eerste helft hebben we niet goed gespeeld. Na rust combineren we een aantal keer goed, maar laten we het na met 5-1 te winnen. Bij zo’n uitslag hoor je niemand klagen.”Van Duinen vindt dat HZVV, dat vorig jaar kampioen van de eerste klasse werd, meer moet laten zien. “Er zit nog veel rek in deze ploeg”, besluit de hoofdtrainer. Volgende week komt SDC Putten op bezoek in Drenthe.