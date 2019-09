Janien Lubben verpulvert persoonlijk record en wordt negende bij EK triathlon

Voor de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en ruim 42 kilometer lopen had ze 9 uur 50 minuten en 35 seconden nodig. Vanmorgen iets na zeven uur sprong ze in het water in Almere. Vanmiddag rond vijf uur kon ze finishen."Ik voel me heel blij. Ik hoopte al dat ik onder de tien uur zou blijven. Maar dan moet je het nog wel even doen", zegt de juf van het Carmelcollege in Emmen. "Ik voel me nu aardig goed. Ik heb alleen last van m'n teen. Tijdens het lopen heb ik hem proberen te ontzien. Maar ik weet niet of de nagel er nog op zit. Ik denk overigens dat ik maandag op school als een pinguïn loop. Ik zie al meer atleten om me heen hier, die nu al zo lopen."Sinds een paar maanden werkt Lubben samen met Yvonne van Vlerken. De routinier nam vandaag afscheid van de wedstrijdsport met een overwinning.Ze stond na afloop Lubben bij de finish op te wachten met een bijzondere geste."Ik kreeg haar petje van toen ze tweede werd op het wereldkampioenschap met de tekst 'flying blond Dutch girl'. Ik vind dat echt heel bijzonder", zegt Lubben.Over de 3,8 kilometer zwemmen deed ze vandaag 1 uur, 9 minuten en 13 seconde. De 180 kilometer fietsen ging met 4 uur 59 minuten en 35 seconden binnen de vijf uur en de marathon volbracht Lubben in 3 uur 36 minuten en 35 seconden.