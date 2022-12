Familie Tappel uit Gieten gooit het roer om met camperreis: 'Europa wordt onze achtertuin'

Een camperavontuur in het buitenland komt voor de meeste mensen niet verder dan een droom. Maar familie Tappel uit Gieten gaat het gewoon doen. Het huis is verkocht en ze vertrekken met het hele gezin in een camper naar Zuid-Europa.

"Het is spannend, maar ik heb er enorm veel zin in", vertelt Daisy Tappel in haar nieuwe verblijf op wielen. Het gezin is neergeploft op de grijze pluche stoelen in het woongedeelte. Het is passen en meten, maar alle vijf hebben we een plek om te zitten. "We hebben al even proefgedraaid. Dat ging prima."