Mos en Smeenge grijpen naast zege in Cape Pioneer

Smeenge en Mos pakten de leiding in de etappekoers na de tweede etappe, waarin de Drenten als eerste de meet wisten te passeren. Vier dagen reden de renners van het KMC MTB Team in het geel. De voorlaatste etappe was er één van 84 kilometer met finish bovenop de Swartberg. In de laatste drie kilometer van die klim moesten Mos en Smeenge de naaste concurrenten van het DSV Pro Cycling Team laten gaan.Ook in de laatste etappe van zaterdag bleek het DSV team onklopbaar en ging die er met de zege vandoor. Mos en Smeenge eindigden na 64 kilometer als zesde in de etappe en hielden net genoeg marge om de tweede stek in het klassement te behouden."Na mijn derde plaats in 2015 en 2017 met Bram Rood was ons doel vooraf een etappe overwinning en een dag in het geel. Uiteindelijk werden dat vier dagen in het geel." liet Gerben Mos na afloop weten. "Natuurlijk overheerst even de teleurstelling als je de trui kwijt raakt, want dat geel stond ons goed."Ook Smeenge was zeker niet ontevreden over de tweede plaats na zeven dagen koersen. "We hebben er deze week het maximale uitgehaald en goed samen gewerkt. Vandaag hadden we nog een lastige etappe waarin onze tweede plaats nog even in gevaar leek te komen. Zelfs een lekke band kon echter geen roet meer in het eten gooien," liet hij weten.